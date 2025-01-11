Turizme kan damarı: Başkan Erdoğan Aydın-Denizli otoyolunu açtı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege Bölgesi için büyük önem arz eden ve tasarruflara neden olacak Aydın-Denizli otoyolunun açılışını gerçekleştirdi. Marmara Bölgesi'nden başlayıp Akdeniz Bölgesi'ne kadar erişim sağlayacak olan otoyol her yıl için 7.4 milyar liralık tasarruf da sağlayacak. Ayrıca otoyol turizm bölgelerine erişimi de kolaylaştıracak.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

140 km anayol ve 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip. Uzunluğu 5712 metreye ulaşan 61 köprü, 19 köprülü kavşak 11 bin 672 metre uzunluğunda 18 viyadük, 30 üst geçit, 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor. 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açmıştık. 70 km'lik kesimini de 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik.

17 Ekim'de açılan ikinci etabı Kuyucak'tan başlayıp Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgemizin istifadesine sunuyoruz. 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Yol medeniyettir. Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak.