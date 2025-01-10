TEKNOFEST 2025’e başvuru zamanı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST, bu yıl İstanbul'da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkati çeken ve Türkiye'nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST'in yarışmaları, bu yıl 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek; 45 milyon lira ödül ve 75 milyon liradan fazla malzeme desteği sunulacak.

TEKNOFEST 2025'te, roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, havacılıkta yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri ve blokzincir yarışmaları gibi farklı kategorilerde teknoloji yarışması yapılacak. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak "su altı roket yarışması", "insansız kara aracı yarışması", "uluslararası çocuk bilim yarışması" ile "TEKNOFEST mimari ve görsel tasarım yarışması" ilk kez başvuruya açıldı.