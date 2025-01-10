İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , "İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganları attı. Hizmette değil zamda gaza bastı. 2025 yılı için 2 bin hizmet kalemine yüzde 650'lere varan zam yaptı. Ancak zam yağmurunu bununla sınırlamadı.

CHP'li İBB'den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL'lik oda 30 bin TL oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



Şimdi de Darülaceze fiyatlarını yüzde 300 oranında artırdı. 3 bin 400 TL olan odanın ücretini 10 bin TL'ye, engelli olanların kişi başı ücreti ise 9 bin TL'den 26 bin 550 TL'ye çıkarıldı.