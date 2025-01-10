CHP’li İBB’den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL’lik oda 30 bin TL oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganları attı. Hizmette değil zamda gaza bastı. 2025 yılı için 2 bin hizmet kalemine yüzde 650'lere varan zam yaptı. Ancak zam yağmurunu bununla sınırlamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganları attı. Hizmette değil zamda gaza bastı. 2025 yılı için 2 bin hizmet kalemine yüzde 650'lere varan zam yaptı. Ancak zam yağmurunu bununla sınırlamadı.
Şimdi de Darülaceze fiyatlarını yüzde 300 oranında artırdı. 3 bin 400 TL olan odanın ücretini 10 bin TL'ye, engelli olanların kişi başı ücreti ise 9 bin TL'den 26 bin 550 TL'ye çıkarıldı.
Vatandaş tepki yağdırdı: "Bu mu halkçı belediyecilik!"
- Özel bakım gereken sakinin aylık ücreti: 32.450 TL
- Suit özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL
- Apart dairede aylık konaklama kişi ücreti: 11.210 TL
- Bahçe katı balkonlu tek kişilik oda ücreti: 24.780 TL
- Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.475 TL
- Double özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL
ULAŞIM ZAMMI UKOME'YE TAKILDI
Ekrem İmamoğlu, ulaşıma da yüzde 46 zam yapmak istedi. Ancak UKOME buna onay vermedi.