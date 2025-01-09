Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)

32 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ



Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın 2024 yılında 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.