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Başkan Erdoğan'dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye gündemi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 18:58
Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)

    Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)

    32 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

    Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın 2024 yılında 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)

    MELONİ'YE SURİYE DAVETİ

    Başkan Erdoğan görüşmede, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

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