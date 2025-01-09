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CHP'li belediyede taciz skandalı! Muhabir kabus dolu günleri anlattı: Mesajı açtığımda şoke oldum

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde BBB TV'de sorumlu olarak işe başlayan Mustafa Buçan'ın, 23 yaşındaki muhabir E.S.'yi taciz ettiği ve ardından işten kovduğu iddia edildi. E.S., Buçan'ın işe başladığı ilk günlerde yöneticilik vasfını kullanarak telefon numarasını istemesiyle başlayan kabus dolu günleri anlattı. İşte tüyler ürperten detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:40
CHP’li belediyede taciz skandalı! Muhabir kabus dolu günleri anlattı: Mesajı açtığımda şoke oldum

İÇİNDEKİLER

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    CHP'li belediyelerdeki taciz iddialarının önü arkası kesilmiyor.

    CHP'li belediyeler sık sık taciz iddialarıyla gündeme geliyor. (Görsel: AA)CHP'li belediyeler sık sık taciz iddialarıyla gündeme geliyor. (Görsel: AA)

    MUHABİRİ TACİZ ETTİ
    Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesinin reklam ve tanıtım işleri için kurulan BBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) geçen ay metin yazarı ve sorumlu olarak işe başlayan Mustafa Buçan'ın, aynı kanalda muhabir olan E.S.'yi attığı mesajlarla taciz ettiği ortaya çıktı.

    KABUS DOLU GÜNLERİ ANLATTI
    Taciz skandalının yankıları sürerken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından işten kovulan genç kız, iş yerinde yaşadığı kabus gibi günleri anlattı.

    CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Mustafa Buçan. (Instagram ekran görüntüsü)CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Mustafa Buçan. (Instagram ekran görüntüsü)

    GÖNDERİLERİ PEŞ PEŞE BEĞENDİ
    Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Uğradığı taciz olayının kurum dışında duyulmasının ardından iş akdine son verilen genç muhabir, "Ben 2022 yılının Şubat ayında Belediyenin Basın dairesinde muhabir olarak çalışmaya başladım. Mustafa Buçan ise yaklaşık 40 gün önce çalıştığım birime metin yazarı olarak işe alındı. Görev tanımı metin yazarı olmasına rağmen birimde yöneticilik yapıyordu.

    İlk günlerden itibaren bana yakın olmaya başladı. İş gereği diyerek benim telefon numaramı aldı. "Seninle çalışmak istiyorum" diyerek sürekli benimle vakit geçirmeye çalıştı. Bir reklam ve tanıtım projesiyle ilgili, benim alanım olmamasına rağmen o projede benimle çalışmak istediğini söyledi.

    CHP'li ismin genç kıza attığı mesajlar ifşalandı. (Takvim.com.tr)CHP'li ismin genç kıza attığı mesajlar ifşalandı. (Takvim.com.tr)



    Kendisi benim amirim pozisyonunda olduğu için mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Daha sonra sosyal medya hesaplarımdan takip etmeye başladı. Daha önce yaptığım tüm paylaşımları peş peşe beğenmeye başladı. Aynı günün gece saatlerinde ise bana DM'den mesaj attı" dedi.

    "NEYSE CANIN SAĞ OLSUN"
    Mustafa Buçan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden de adeta kıskaca alınan genç muhabir, "Paylaşımlarımın hepsini beğendiği günün gecesi saat 22:14'te bana DM'den mesaj geldi. Mesajı açtığımda adeta şoke oldum. Bana, "Merhaba rakı içiyorsan misafirim ol, yetenekli kız. Yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesaj atmış. Mesajı okur okumaz kendisini hemen takipten çıkarttım. Ardından da telefonuma mesajlar attı. 'Merhaba, yanlış bir şey mi dedim. Beni İnstagramdan da sildin, neyse canın sağ olsun' yazdı" dedi.

    Genç kızın işine son verildi. (Görsel: AA)Genç kızın işine son verildi. (Görsel: AA)

    Yaşadığı taciz olayının ertesi gün iş yerinde amirlerine bildiren E.S, "Olanlardan sonra kendisiyle bir daha hiç muhatap olmadım. Kısa bir süre sonra, yerel bir gazetede taciz haberi çıktı. Haber üzerine benden savunma istediler. Medyaya kim duyurdu bunu? diye sordular. Ben bu konu hakkında basına hiçbir şey duyurmadığımı, olayı aileme bile anlatmadığımı söyledim. Zaten çok geçmeden de tarafıma bir tebligat gönderildi. İşime son verildiğini öğrendim. Hem tacize uğradım hem de işimden oldum" dedi.

    CHPli belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurduCHPli belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu
    CHP'li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu

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