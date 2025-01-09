CHP’li belediyede taciz skandalı! Muhabir kabus dolu günleri anlattı: Mesajı açtığımda şoke oldum

CHP'li ismin genç kıza attığı mesajlar ifşalandı. (Takvim.com.tr)





Kendisi benim amirim pozisyonunda olduğu için mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Daha sonra sosyal medya hesaplarımdan takip etmeye başladı. Daha önce yaptığım tüm paylaşımları peş peşe beğenmeye başladı. Aynı günün gece saatlerinde ise bana DM'den mesaj attı" dedi.

"NEYSE CANIN SAĞ OLSUN"

Mustafa Buçan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden de adeta kıskaca alınan genç muhabir, "Paylaşımlarımın hepsini beğendiği günün gecesi saat 22:14'te bana DM'den mesaj geldi. Mesajı açtığımda adeta şoke oldum. Bana, "Merhaba rakı içiyorsan misafirim ol, yetenekli kız. Yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesaj atmış. Mesajı okur okumaz kendisini hemen takipten çıkarttım. Ardından da telefonuma mesajlar attı. 'Merhaba, yanlış bir şey mi dedim. Beni İnstagramdan da sildin, neyse canın sağ olsun' yazdı" dedi.