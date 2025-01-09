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Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Görüşmenin en önemli gündemi "Terörsüz Türkiye" inşası oldu. Görüşmenin perde arkasındaki Suriye gündemi ortaya çıkarken Başkan Erdoğan'ın hafta sonu Diyarbarkı ve Şanlıurfa ziyaretlerinde Türkler ve Kürtler arasındaki kardeşlik mesajını güçlendirecek önemli bir açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:23 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:27
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da

İÇİNDEKİLER

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

    Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den kritik zirve!

    40 DAKİKALIK TEMAS

    MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

    Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

    Görüşmeye ilişkin dikkat çekici kulis bilgilerini A Haber canlı yayınında paylaşan Gazeteci Bülent Erandaç, iki liderin Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bölgesel operasyonlar hakkında tarihi kararlar aldığını ifade etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı. (AA)

    "TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAMLESİ"

    Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde terörle mücadelenin yeni bir aşamaya taşındığını belirten Erandaç, şu ifadeleri kullandı:

    "İki lider, Türkiye'nin güvenliği için yeni bir 'terörsüz Türkiye hamlesi' başlattı. Bu bağlamda DEM Partisi'nin terörist başı Öcalan ile yaptığı görüşmeler ve şubat ayı başında açıklanması muhtemel silah bırakma kararı masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki kritik bölgelerde yapılacak operasyonlar detaylıca değerlendirildi."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

    SÜLEYMAN ŞAH VE TİŞRİN BARAJI OPERASYONLARI

    Erandaç, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) iş birliğiyle yapılacak yeni operasyonlara dikkat çekerek şunları söyledi:

    "SMO şu anda Tişrin Barajı çevresinde konuşlanmış durumda ve operasyon için emir bekliyor. Bu harekata karşılık PKK/YPG unsurları bölgede köylüleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Ancak Türkiye, büyük bir hassasiyetle bu operasyonu gerçekleştirecek. Operasyonun ardından Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge tamamen kurtarılmış olacak."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

    YENİ YILDIRIM HAREKATININ BAŞLANGICI

    Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurgulayan Erandaç, Süleyman Şah operasyonunun sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, "PKK/YPG unsurları Suriye'nin kuzeyinde köklerinden kazınacak. Hakan Fidan da bu konuda, 'Eğer Suriye rejimi operasyon yapmazsa, Türkiye yapacaktır' diyerek TSK'nın bu konuda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu. Bu operasyon, Rakka'dan Kamışlı'ya kadar uzanan bölgede çözülmeyi hızlandıracak." şeklinde konuştu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

    YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ

    Cumartesi günü Diyarbakır ve Şırnak'ı ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan'ın, Kürtler ve Türkler arasındaki kardeşlik mesajını güçlendirecek önemli bir açıklama yapması beklendiği açıklayan Erandaç, bu ziyaretin terörle mücadelede yeni bir dönemin habercisi olduğunu ifade etti. Erandaç, "Silah bırakmaya yönelik açıklamalar sahada etkisini gösterecek. Terörist başı Öcalan dahi bu sürecin sonuçlarını görecek ve yeni bir plan açıklanacak." dedi.

    Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bölgesel güvenlik stratejileri konusunda yeni adımların atılması bekleniyor. Bu görüşme, Türkiye'nin güvenlik politikasında tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedilecek.

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