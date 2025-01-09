Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da

Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurgulayan Erandaç, Süleyman Şah operasyonunun sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, "PKK/YPG unsurları Suriye'nin kuzeyinde köklerinden kazınacak. Hakan Fidan da bu konuda, 'Eğer Suriye rejimi operasyon yapmazsa, Türkiye yapacaktır' diyerek TSK'nın bu konuda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu. Bu operasyon, Rakka'dan Kamışlı'ya kadar uzanan bölgede çözülmeyi hızlandıracak." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ



Cumartesi günü Diyarbakır ve Şırnak'ı ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan'ın, Kürtler ve Türkler arasındaki kardeşlik mesajını güçlendirecek önemli bir açıklama yapması beklendiği açıklayan Erandaç, bu ziyaretin terörle mücadelede yeni bir dönemin habercisi olduğunu ifade etti. Erandaç, "Silah bırakmaya yönelik açıklamalar sahada etkisini gösterecek. Terörist başı Öcalan dahi bu sürecin sonuçlarını görecek ve yeni bir plan açıklanacak." dedi.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bölgesel güvenlik stratejileri konusunda yeni adımların atılması bekleniyor. Bu görüşme, Türkiye'nin güvenlik politikasında tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedilecek.