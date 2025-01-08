Bu ne "iş" başkan | İzmir'de maaş krizi: İşçiler eylem kararı aldı

İzmir'de maaş krizi çıktı. Büyükşehir belediye Başkanı Cemil Tugay, dün yatması gereken işçi maaşların ancak üçte birinin hesaplara geçeceğini açıkladı. Bunun üzerine işçiler, eylem kararı aldı. Tugay, belediyeye bağlı 32 şirketten 29'unun maaşlarının zamanında yatacağını, diğer üç şirketteki işçilerin maaşlarının da 3 gün sonra hesaplara geçeceğini söylese de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası geri adım atmadı. Sendikaya üye 25 bine yakın işçi, dün sabah işyerlerinde kart basıp Konak'taki sendika binası önünde toplandı. Üzerinde "Hesabı emekçiye kesmeyin. Bıçak kemikte" yazan pankart açtı. İşçilere, ESHOT çalışanları da destek çıktı. Bazı otobüs şoförleri kontak kapattı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Sofradan en fazla payı alanlar bize kanaatkar olmayı öğretiyor. Artık boş vaatlere karnımız tok" diyerek isyanını haykırdı.