İtirafa soruşturma | Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendini ele verdi. Suriyelilerin işyerlerinin ruhsatlarını hukuksuz bir şekilde iptal ettiğini, Arapça tabelaları ise bir gecede kaldırdığını, nikâh ücretlerine ve sulara zam yaptığını belirtti. Bunun üzerine mağdurların avukatları Özcan'ı şikayet etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi. Soruşturmanın TCK'nın 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi kapsamında yürütüleceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN