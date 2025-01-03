Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu yıl "Güneşten başını göklere yükselt!" sloganıyla hazırlandı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı programda konuşuyor...

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YILLAR ÖNCE GELEN AYASOFYA MÜJDESİ: AÇMAK BU FAKİRE NASİP OLDU



Necip Fazıl'ın yıllar önce Ayasofya'nın açılacağını müjdelediğini ifade eden Erdoğan, "Ayasofya'yı açmak bu fakire nasip oldu." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şair mütefekkir dava ve aksiyon adamı üstad Necip Fazıl'a bir kez daha Allah'tan niyaz diliyorum. Üstat Necip Fazıl davamızın adide isimlerinden biriydi. İslam'ı bu topraklardan kazımayı çalışanların karşısına korkusuz bir kumandan olarak dikildi.



HAKİKATI SAVUNMAKTAN ASLA GERİ DURMADI



Zindanlara kapatıldı fakat hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı. Hakim 'Artık bıktık, sizden ne zaman kurtulacağız' dediğinde üstadın verdiği cevap manidardır. 'Siz bu yolda hancı ben de yolcu olduğum müddetçe kurtulamayacaksınız' dedi. Basiretli dirayetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti. Rabbim kendisinden razı olsun.

Her fırsatta ifade etiğim bir hususu bugün tekrar ifade etmek istiyorum. Bu topraklar onlarca asırdır ilmin hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğrulmuştur. Bu topraklarda doğmak bize Allah'ın lütfudur. Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir. Sizler derin bir tekamülün köklü bir birikimin temsilcilerisiniz. Fikir ve sanat eserleriniz örnek duruşunuzla bu emaneti hakkıyla omuzladığınız için her birinizi yürekten teşekkür ediyorum.

Üstadın hatırasına sahip çıkarak bu ödül törenini tertip eden Star gazetesini ve Kültür Bakanlığımızı hassaten tebrik ediyorum. Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz yazarlarımı şairlerimizi fikir emekçilerimizi şimdiden tebrik ediyorum.

Medeniyet köklerinden kopmamış sinesinden çıktığı millete gönül bağını kesmemiş şairler halkın ve hakikatin zamanı aşan coşkun sesidir. Onlar birbirini ismen şeklen ve ruhen tanımayan insanları arasında kelimelerle bağ kurar yol açar yoldaş olurlar. Mısralarıyla milli şuuru besler milli kimliğin ihyasına hizmet ederler. Üstat tam olarak böyle bir şairdir.