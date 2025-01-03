Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu!

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi.

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat edildi.

Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un vefat haberi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la geçmişte bir araya geldiği anlar yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde Tayfur'a plaket takdim ettiği görüntüler A Haber'deki Arka Plan programında yeniden gösterildi.

"SAĞ OLSUNLAR, VAR OLSUNLAR"



Başkan Erdoğan, Tayfur'a kampanyaya gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederek, "Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadeleri kullandığı görülüyor.

Programda 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne de yer verildi.

Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr/Arişiv)



O tarihte düzenlenen resepsiyona, Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği kampanya çerçevesinde sigarayı bırakan 250'yi aşkın davetli ile Başkan Erdoğan'ın ricası ve ikna etmesiyle sigarayı bırakanlar katılmıştı.

TAYFUR SİGARAYI BIRAKTIM ŞARKISINI SÖYLEDİ

7 yaşından beri içtiği sigarayı geçtiğimiz yıllarda bırakan sanatçı Ferdi Tayfur, resepsiyona katılarak "Sigarayı Bıraktım" adlı şarkısını seslendirmişti.





Şarkı öncesinde konuşan Tayfur, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği bugün gerçekten çok güzel bir gün. 9 Şubat sigarayı bırakmak sigaradan kurtulmak, ben de ilave olarak şunu söylüyorum, sigarayı at ömrünü uzat. Şimdi de şarkımı söylemek istiyorum. Play back de olsa dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Resepsiyon öncesi gazetecilere konuşan Tayfur, "50 senedir sigara içiyordum ama bıraktım. Profesyonel şarkıcılığa başladıktan sonra azaltmak zorunda kaldım çünkü insanın sesine dokunuyor. O bakımdan azaltmıştım. Sonra bir rahatsızlık geçirdim, o rahatsızlıktan sonra tamamen bırakmış oldum. 'Gece hayatım bitti, kadehi yere attım, beni kutlamalısın, sigarayı bıraktım' diye bir şarkı yapmıştım" demişti.

Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr/Arişiv)

"SİGARA BERBAT BİR ŞEY"

Sigara içenlere "Sigarayı bırak ömrünü uzat, sigarayı at, ömrünü uzat" mesajı veren Tayfur, "Bence sigara berbat bir şey, her şey için berbat; çocuklar, hanımlar, paran için berbat bir şey. O güzelim hava varken o güzel oksijen varken dumanla ne işin var? Mantıken düşündüğünüz zaman çok kolay" diye konuşmuştu.

"HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANLARI DÜŞÜNÜYOR"



Başkan Erdoğan'ın sigara konusunda tutumunu değerlendiren Tayfur, "Cumhurbaşkanı olarak çok önemli bir konuya parmak basmış. Her şeyden önce insanları düşünüyor, bu çok önemli. Bir Cumhurbaşkanı ne düşünür? Halkını, insanlarının sağlığını, rahatını düşünür değil mi? 'Sigarayı bırakın' diye çırpındı ve başarılı da oldu. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.