Bugün sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak hastane ve eczaneler çalışıyor mu? 1 Ocak nöbetçi eczane listesi...

31 Aralık ve 1 Ocak 2025 tarihlerinde hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşında resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum çalışma düzenine ara veriyor. Bu sene yeni yıl tatili ise Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta sağlık ocakları ve hastaneler hizmet verecek mi? 1 Ocak yılbaşında hangi eczaneler nöbetçi? İşte merak edilen detaylar...