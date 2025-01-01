SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bugün sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak hastane ve eczaneler çalışıyor mu? 1 Ocak nöbetçi eczane listesi...

Yılbaşının resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum hizmet vermiyor. Bu nedenle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde hastane, sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 31 Aralık’ta sağlık ocakları ve hastaneler hizmet verecek mi? 1 Ocak yılbaşında hangi eczaneler nöbetçi? İşte konuya ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:42 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:42
Bugün sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak hastane ve eczaneler çalışıyor mu? 1 Ocak nöbetçi eczane listesi...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    31 Aralık ve 1 Ocak 2025 tarihlerinde hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşında resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum çalışma düzenine ara veriyor. Bu sene yeni yıl tatili ise Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta sağlık ocakları ve hastaneler hizmet verecek mi? 1 Ocak yılbaşında hangi eczaneler nöbetçi? İşte merak edilen detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    31 ARALIK VE 1 OCAK HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

    31 Aralık'ta hastanelerin ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Yılbaşı tatili her yıl 1 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Resmi tatil 2025 yılında Çarşamba gününe (yarın) denk geliyor. Sağlık ocakları 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    31 ARALIK'TA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

    31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için hastaneler ve sağlık ocakları aynı şekilde hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1 OCAK'TA SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞIYOR MU?

    1 Ocak 2025 tarihinde ise tüm gün resmi tatil olacak. Sağlık ocakları çarşamba günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1 OCAK NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

    Yılbaşında hizmet verecek nöbetçi eczane listesine semt bazında aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Galata’da tarihi Gazze mitingi! İsrail vahşetine karşı dünya uyandırılacak
    TÜM GELİRLER ARTIYOR | Yeni yıl yeni kazanç: Memurdan emeklilere kimi ne bekliyor?
    Galata Köprüsü’ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı!
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    CHP’li Mansur Yavaş sözünde durmadı! 34 bürokratı çift maaşa bağladı
    İlan verecekler dikkat! Emlakta yeni dönem! Yetki doğrulaması gerekecek
    Başkan Erdoğan Batman üs bölgesindeki askerlerin yeni yılını kutladı: İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz
    2024’te neler yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek paylaşıyor
    Müslümanın bayramı mübarek üç aylar başladı!
    Altyapı denince akla gelen isimlerden Nedim Yiğit TAKVİM’e konuştu: Yetenek değil eğitim sorunu var
    Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
    PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
    Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar
    Türkiye Maarif Vakfından FETÖ açıklaması: Kırgızistan’daki 43 okul 1 üniversite 1 yönetim binası TMV idaresine geçti
    Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı... 2025’in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge!