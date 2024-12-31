Sınırlarda hain temizliği: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.