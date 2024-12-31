Baykar İtalyan devi Piaggio’yu satın aldı I Türk havacılık sanayinin gücü Avrupa’da havalandı!

İtalyan havacılık şirketi Piaggio'nun Baykar tarafından satın alınması, bomba etkisi yarattı. 1884'te kurulan ve ilk uçağını 1915'te üreten Piaggio Aerospace, 2018'den bu yana "kayyum" yönetimi altındaydı. Şirket, satış sürecinde Türkiye'nin yanı sıra Brezilya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Baykar olarak 140 yıllık köklü bir mirasa sahip Piaggio Aerospace'i bünyemize katarak Türk havacılık sanayisinin gücünü Avrupa'ya taşıyoruz. Bu stratejik adımla üretim kapasitemizi güçlendirirken tarihi bir markayı geleceğe taşımanın sorumluluğunu üstleniyoruz" ifadesini kullandı.

İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso da anlaşmayı "ülke için stratejik bir varlık olan Piaggio Aerospace'e yeni bir gelecek" olarak tanımladı. Uluslararası İlişkiler Profesörü Federico Donelli ise Baykar'ın bu anlaşmayla pazarını ve arzını genişletme potansiyelini anlattı. "Bu, bir kazan-kazan operasyonu gibi görünüyor" diyerek, tarafların kazancına vurgu yaptı.



İŞİMİZ JET

Şirketin başta gelen faaliyetleri arasında, İtalyan ordusunun da kullandığı P180 Avanti iş jetleri bulunuyor. Şirket istihbarat, gözetleme ve keşif amaçlı HammerHead İHA'ları ve ABD'nin F35 programında kullanılan F135 motor parçalarını da üretiyor.