CHP’li belediyelerde tertemiz soygun! Milyarlık ihaleleri kardeşine peşkeş çekti

ADRESE TESLİM ÇÖP ARACI Toplanmayan çöpler ve oluşan çöp dağlarıyla da gündemden düşmeyen İzmir'de, CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin adrese teslim çöp aracı kiralama ihalesi mahkemelik olurken,o firma ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.

İzmir'de geçtiğimiz aylarda çöp dağları oluşmuştu. (AA)

CHP'Lİ YÖNETİCİNİN KARDEŞİ ÇIKTI

İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan ve CHP'nin önceki dönem İstanbul İl Yöneticisi İlhan Koç'un kardeşi Yılmaz Koç, Şeref Bülbül ve Diren Üykü'nün sahibi olduğu 1 milyon lira sermayeli ÇEVLOG Ayrıştırma Şirketi'nin 7 yılda CHP'li belediyelerden 5 milyar 769 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

9 MİLYARLIK İHALE

Yine Yılmaz Koç, Şeref Bülbül ve Diren Üykü'nün ortağı olduğu Altay Temizlik ve Yapı Şirketi'nin de CHP'li belediyelerden 14 yılda 3 milyar 531 milyonluk ihale aldığı belirlendi. Aynı kişilere ait 2 şirketin CHP'li belediyelerden 9 milyar 301 milyon liralık ihale alması dudak uçuklattı.

ÇEVLOG şirketi 2017'de Bakırköy Belediyesi çevre temizliği ihalesini 11 milyon 100 bin, Mersin Büyükşehir Belediyesi araç kiralama ihalesini 65 milyon 956 bin liraya, 2018'de Bakırköy Belediyesi araç kiralama ihalesini 27 milyon 153 bin, Karşıyaka Belediyesi araç kiralama ihalesini 32 milyon 853 bin, Çanakkale Belediyesi araç kiralama ihalesini 6 milyon 190 bin, Maltepe Belediyesi araç kiralama ihalesini 19 milyon 589 bin, çevre temizliği için araç kiralama ihalesini 4 milyon 899 bin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş makinesi ve araç kiralama ihalesini ise 65 milyon liraya aldı.