Savunmada ve uzayda ilklerin yılı: Türkiye 2024’e damga vurdu

Türk savunma sanayisinde 2024'te, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu yapması, TB3 SİHA'nın kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olması ve ilk askeri turbofan motoru TF6000'ın ilk kez çalıştırılması gibi önemli gelişmeler yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2024'te savunma sanayisinde tarihe geçecek pek çok önemli gelişme yaşandı.

Bu gelişmelerden biri insansız hava araçları alanında oldu. Türkiye son yıllardaki başarılı performansı ile dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi haline geldi.

ABD merkezli kuruluş CNAS'ın raporuna göre, Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 2018'den bu yana, 40 farklı ülkeye toplam 69 silahlı askeri İHA satışı gerçekleştirdi. Türkiye bu satışların yüzde 65'ini gerçekleştirirken, Çin yüzde 26, Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca yüzde 8 satış yapabildi.