Savunmada ve uzayda ilklerin yılı: Türkiye 2024’e damga vurdu

KAAAN (AA)
KAAN İLK UÇUŞUNU YAPTI
2024 yılı Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN için de önemli kilometre taşlarından birinin geçildiği bir yıl olarak kayıtlara geçti.
Milli muharip uçak, bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirerek göklerde boy gösterdi.
KAAN'ın özellikleri (AA)
KAAN projesi sayesinde Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girme yolunda önemli bir adım atıyor.
KAAN Türkiye'yi, dünyada 5. nesil uçağı üretebilen az sayıdaki ülke arasına sokacak. KAAN'ın 2028'de Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.
KIZILELMA VE ANKA-3'E GÜCÜNÜ VERECEK TF6000 İLK KEZ ÇALIŞTIRILDI
2024 yılı savunma sanayisinde yerlileşmenin en önemli adımlarından biri olan yerli motor çalışmaları için çok önemli bir gelişmeye şahitlik yaptı.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.
KIZILELMA (AA)
TF6000 Projesi ile Türkiye ilk kez askeri bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış oldu. Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000'den almış olacak.
SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATINDA REKOR KIRILDI
2024 yılı savunma sanayisinin ihracat rakamları açısından rekorlarla dolu bir yıl olarak dikkati çekti. Savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ihracatı 11 aylık dönemde 5 milyar 761 milyon dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı. Savunma sanayisinin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,4'lük artışla 6 milyar 479 milyon dolar oldu.
Öte yandan ihracattaki başarılara bir yenisi de yılın son ayında geldi. Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.
Önemli bir ihracat haberi de yılın son günlerinde Türk savunma sanayisinin devlerinden biri olan ASELSAN'dan geldi. ASELSAN, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon avro olan ihracat sözleşmesi imzaladı.
İLK 100'E 3 TÜRK ŞİRKETİ ADINI YAZDIRDI
Türk savunma sanayisi şirketleri geçen yıl dünyada en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine girmeyi başardı.
Listede ASELSAN 54, Baykar 69 ve Türk Havacılık Uzay Sanayii 78'inci sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaştı.
SAHA EXPO 2024'TE 6,2 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Bu yıl savunma sanayisi fuarları da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.
TEKNOFEST'in ardından düzenlenen SAHA EXPO 2024 de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. SAHA EXPO 2024'te gerçekleştirilen 133 imza töreninde 4,6 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık sözleşme imzalanarak ekonomiye büyük katkı sağlandı.
2024 yılında ayrıca, "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve "Fiili Atışlı Arazi Safhası" olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı da başarıyla gerçekleştirildi.
Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)
ÇELİK KUBBE'NİN CAYDIRICI GÜCÜ ROKETSAN'IN SİPER ÜRÜN-1'İ ENVANTERE GİRDİ
Türkiye'nin hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olması yılın en önemli gelişmelerinden biri oldu.
Hava savunmasında yaşanan gelişmelere ek olarak denizlerin güvenliği için de önemli gelişmeler yaşandı.
Çelik Kubbe (Takvim.com.tr)
Türk Savunma Sanayisi üstün özellikli 4 gemiyi daha TSK'ya teslim etti.