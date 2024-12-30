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155 bininci anahtar! Devlet sözünü tuttu, depremzede yuvasına kavuştu

Deprem bölgesi Türkiye'nin en büyük şantiyesine dönerken, 155 bininci anahtar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla teslim edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
155 bininci anahtar! Devlet sözünü tuttu, depremzede yuvasına kavuştu

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    6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde hem konut hem altyapı çalışmaları bu yıl da devam etti. Son olarak Kahramanmaraş'ta yapılan törenle 155 bininci konut da hak sahiplerine verildi. Hükümet, depremin ilk gününden itibaren devletin tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. İlk günlerde yaraların sarılmasının ardından hızlı bir konut yapım süreci başlatıldı.

    11 ili kapsayan konut ve altyapı çalışmaları büyük bir özveriyle devam ettirildi ve ilk 6-7 ay içinde konutlar teslim edilmeye başlandı. Son olarak da yapılan teslimler ile 155 bin rakamına ulaşıldı. Devam eden inşaatlar ile tüm depremzedeler evlerine kavuşurken, şehirler de yeniden ihya ediliyor. Kahramanmaş'ta düzenlenen törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

    155 bininci anahtar! Devlet sözünü tuttu, depremzede yuvasına kavuştu (Takvim Gazetesi)155 bininci anahtar! Devlet sözünü tuttu, depremzede yuvasına kavuştu (Takvim Gazetesi)

    RAKAMLARI VERDİ
    "Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinden sonra devletimizin de desteğiyle ayağa kalkıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Hatay'daki törenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz.

    Hatay'ımızda 5 bin 900, Malatya'mızda 2 bin 313, Adıyaman'ımızda 6 bin 912, Gaziantep'imizde 257, Diyarbakır'ımızda 674, Adana'mızda 668, Şanlıurfa'mızda 2 bin 929, Elazığ'ımızda bin 407 ve Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Kahramanmaraş'ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 işyeri olmak üzere 68 bin 876 konut ve işyerinin teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız."

    2025 SONUNDA EVİNE GİRMEYEN KALMAYACAK
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:

    "2025'in sonuna girdiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Nasıl ki daha önceki afetlerde 'Yapamazsınız' dediniz, biz yaptık, yine yapacağız. Elazığ'da, Malatya'da, sizin 25 yıldır yönettiğiniz o güzel İzmir'imizde, çivi çakmadığınız İzmir'de konutları nasıl bitirdiysek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde illerimizde, ilçelerimizde 22 yıldır nasıl hizmet ettiysek bu konutları da verdiğimiz sözler çerçevesinde yine bitireceğiz."

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