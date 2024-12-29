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Türkiye'nin kilitlendiği Narin Güran davasında yüreklere su serpen karar! 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Türkiye’nin kilitlendiği Narin Güran davasında yüreklere su serpen karar! 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

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    Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

    KİMSE 'ÖKÜZ BURADADIR' DEMEDİ
    Sanıklara son sözleri soruldu. Yüksel Güran, "Yüreğim yaralı ama Rabbim benim şahidim ve kefilimdir. Kızımın asla katili olmadım. Başım diktir, Rabbim hakkımı bırakmasın. Bundan sonra karar senin hakim bey", Enes Güran, "Ben her zaman doğruyu konuştum. Hakkım helal değildir, mahkeme ne derse odur. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum", Nevzat Bahtiyar, "Sayın başkanım Narin'i ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Taşıma cezası neyse ben razıyım", Salim Güran ise "Narin benim yeğenimdir, canımdır. Bu dünyada ona zarar verecek son kişi benim. Narin'e zarar vermedim. Kimse 'öküz buradadır' demiyor, suçsuzum" dedi. Mahkeme, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ı istirak halinde cinayet suçundan ağır müebbet hapse çarptırdı. Nevzat Bahtiyar'a ise suç delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    'YÜREKLERE SU SERPTİ'
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti. Bu süreçte özveri ile canla başla Narin'ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ise "Karar kısmen talebimizi karşılayacak niteliktedir. Nevzat ile ilgili beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet bekliyorduk ama bu gerçekleşmedi. Kararı istinafa götüreceğiz" diye konuştu.

    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktıNarin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
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