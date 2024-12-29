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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Enflasyon saparsa kayıtsız kalmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretteki yüzde 30 artışın doğru bir adım olduğunu söyledi. Enflasyon oranı değişirse zam yapılacağının sinyalini verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Enflasyon saparsa kayıtsız kalmayız

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    Başkan Erdoğan, asgari ücretteki yüzde 30 artışın doğru bir adım olduğunu söyledi. Enflasyon oranı değişirse zam yapılacağının sinyalini vererek şunları söyledi:

    Çatlasanız da patlasanız da hesap yerine oturdu. Biz atacağımız adımları hesaplayarak, kitabını yazarak atarız. Faizi kesinlikle indireceğiz. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faizle birlikte enflasyon da inecek.

    Şayet enflasyonda ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de gerekli değerlendirmeleri yaparız. Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti olmaz. Konut seferberliği başlatacağız. Sabit gelirlileri ev sahibi yapacağız. Kirada balon sönmeye başlayacak.

    Başkan Erdoğandan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Boykot çağrısı | Sosyal konut projesi | Flaş asgari ücret mesajıBaşkan Erdoğandan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Boykot çağrısı | Sosyal konut projesi | Flaş asgari ücret mesajı
    Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Boykot çağrısı | Sosyal konut projesi | Flaş asgari ücret mesajı

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