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Rize'deki CHP programında Akın Birdal'dan skandal sözler: Milli Mücadele'yi sözde Ermeni soykırımı gibi nitelendirdi

CHP'li Rize Fındıklı Belediyesi'nin düzenlediği sempozyumda, İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Akın Birdal'ın Atatürk, Cumhuriyet ve Milli Mücadele'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edildi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize İl Başkanı Ömer Toprak, bu sözler üzerine Birdal hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 01:30 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 01:30
Rize’deki CHP programında Akın Birdal’dan skandal sözler: Milli Mücadele’yi sözde Ermeni soykırımı gibi nitelendirdi

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    CHP'li Rize Fındıklı Belediyesi'nin düzenlediği sempozyumda, İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Akın Birdal'ın Milli Mücadele, Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik skandal ifadeler kullandığı iddia edildi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize İl Başkanlığı, Birdal hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Akın BirdalAkın Birdal

    "MİLLİ MÜCADELEMİZİ 'ERMENİ SOYKIRIMI' GİBİ NİTELENDİRİYOR"

    Rize'nin Fındıklı ilçesinde, CHP'li ilçe belediyesi tarafından 07-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 'Haklar' adlı sempozyumda, Demokratik Toplum Partisi (DTP) eski milletvekili ve İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Akın Birdal'ın konuşması büyük tepki topladı. Birdal, Türkiye'nin kuruluş mücadelesini "Ermeni ve Rum soykırımı" olarak nitelendirerek büyük bir skandala imza attı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) de Birdal'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

    Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize İl Başkanı Ömer Toprak, CHP'li Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumda Akın Birdal'ın Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla Rize Adliyesi'ne başvurarak suç duyurusunda bulundu.

    Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize İl Başkanı Ömer Toprak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize İl Başkanı Ömer Toprak

    Savcılığa suç duyurusu dilekçesini sunan ADD Rize İl Başkanı Toprak, adliye çıkışında açıklamada bulundu. ADD Rize İl Başkanı Toprak, "Fındıklı'da bir sempozyumda Atatürk'e ve mili mücadele iftira ve itham edici sözlerle ilgili suç duyurunda bulunduk. Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine laf söyleyen Atatürk'e laf söyleyen Cumhuriyeti ve milli mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışan şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türk Milleti'nin milli mücadelesini bir eşkıya hareketi olarak adeta nitelendiren, malum zat hakkında daha önce yaptığımız açıklamalarda kınadığımızı söylemiştik. Şimdi hukuki bir süreç başlattık. Olayın takipçisi olacağız. Orada, Atatürk'e yönelik suç içeren sözler var. Mili Mücadele kahramanlarımızdan Topal Osman'a karşıda yakışıksız ifadeler kullanılıyor. Bizim Milli Mücadelemizi 'Ermeni soykırımı', 'Rum soykırımı' veya 'katliamı' gibi nitelendiriyor. Bu sözler için de suç duyurusunda bulunduk. Bağımsızlığımızı ve namusumuzu kurtarmak için kahramanlarımızın verdiği mücadelenin arkasındayız. Mazlum milletler bu mücadeleyi örnek almıştır. Bunu karalamaya çalışmak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

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