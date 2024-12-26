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"Emin"ellerde değil! İş insanı İnan Kıraç 87 yaşında evlendi. Kızı tepki gösterdi: "Babamı kandırdı"

Türkiye'de iş, sanat, spor ve magazin dünyası, 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç ile 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın evliliğine çok şaşırdı. İş dünyasından birçok kişi bu nikahı olumlu karşılarken, bazıları da çok ilginç bulduklarını vurguladı. İnan Kıraç'ın bu evliliği gizlemek için oturduğu Boğaz'daki yalıya 60 km. uzaklıktaki Büyükçekmece Nikah Dairesi'ni seçtiği anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Eminellerde değil! İş insanı İnan Kıraç 87 yaşında evlendi. Kızı tepki gösterdi: Babamı kandırdı

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    Türkiye'de iş, sanat, spor ve magazin dünyası, 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç ile 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın evliliğine çok şaşırdı. İş dünyasından birçok kişi bu nikahı olumlu karşılarken, bazıları da çok ilginç bulduklarını vurguladı. İnan Kıraç'ın bu evliliği gizlemek için oturduğu Boğaz'daki yalıya 60 km. uzaklıktaki Büyükçekmece Nikah Dairesi'ni seçtiği anlaşıldı. Kendisi gibi Galatasaray'a gönül veren Kongre Üyesi Hasan Akgün'ün başkan olduğu Büyükçekmece Belediyesi'nin Evlendirme Dairesi'ndeki nikahın, geçen cuma günü sessiz sedasız bir şekilde kıyıldığı ortaya çıktı.

    TELEFONUNU BİLE ALDI
    Yeditepe Üniversitesi'nden aldığı raporla nikah defterine imzayı atan Kıraç'ı, tebrik için arayanlar sıralandı. Ancak telefonunu her defasında çiçeği burnunda gelin Alangoya açtı. Yalıya yerleşince Kıraç'a yıllardır hizmet eden yardımcıları ve muhasebecisi de dahil tüm ekibin işine son verdiği, yeni kişileri işe aldığı iddiası ortaya atıldı. Hatta Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ile miras yüzünden davalık olmasında başrolü oynadığı, 40 yıldır asistanlığını yapan Ayşe Kurt'un görevine de son verdirdiği iddiası ortaya atıldı.


    BABAMI KANDIRDI

    İpek Kıraç, babasının evliliği sonrası İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi. "Akıl sağlığı sorunu yaşayan babam İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum" dedi. "Babamı duygusal olarak suistimal eden şahıs, kendine ve yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla düzen kurdu. Babamın çıkarlarını koruyacak herkesi tek tek uzaklaştırdı" sözlerini kaydetti.

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