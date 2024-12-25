Yasa dışı bahis soruşturması! Serdar Ortaç: "Çok pişman oldum"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Malta'da bir açılış için gelen teklifi kabul ettiğini belirten Ortaç, "Malta'ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yok" dedi. Ortaç aylık gelirinin de 500 bin lira olduğunu söyledi. Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu. Erbil "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bahis davası sanıklarından Mehmet Ali Erbil de adliyedeydi. Duruşmaya Ortaç'tan sonra girdi.