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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:55
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe: 21 terörist etkisiz hale getirildi

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    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

    Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek.


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