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İnanılmaz! İnan Kıraç 87 yaşında ikinci kez evlendi

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile "aklı dengesi yerindedir" raporu alıp dünya evine girdi. İnan Kıraç’ın merhum eşi Suna Kıraç’ın ailesine ait Koç Grubu’nda 52 yıl finans grubu başkanlığı yapan Emine Alangoya, emekli olduktan sonra İnan Kıraç Vakfı’nda genel müdürlük yapmaya başlamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
İnanılmaz! İnan Kıraç 87 yaşında ikinci kez evlendi

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    Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından 87 yaşındaki İnan Kıraç, geçtiğimiz Cuma Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde, evlatlıktan reddettiği kızı İpek Kıraç'la arasındaki davada her daim yanında olan, istemediği için 60 yıllık çalışanı Ayşe Kurt'u işten çıkardığı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirdi. Kıraç'ın nikah öncesi Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 'Akli dengesi yerindedir' raporu aldığı öğrenildi. Kıraç, daha önce verdiği röportajda Emine Alangoya'dan övgüyle bahsetmişti. Röportaj sırasında da Kıraç'ın yanında bulunan Emine Alangoya için iş adamı, "52 yıl Koç Holding'in finans grubunun başında olan Alangoya'ya beraber çalışmak istediğimi söyledim. Kendisi de bunu kabul ederek vakfımın genel müdürü oldu" demişti.

    AİLEDE BÖLÜNME
    Kıraç'ın vakıf projelerine liderlik eden Alangoya, bu evlilikle hem iş hem özel hayatta Kıraç'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Alangoya'nın iki kızının da İnan Kıraç vakfında çalışmaya başladığı öğrenildi. İnan Kıraç'ın bu evliliği, öncesi Emine Alagonya ile yakınlığı aile içinde tartışmalara neden olmuştu. İnan Kıraç, merhum eşi Suna Kıraç ile birlikte evlat edindikleri kızları İpek Kıraç ile arasında miras kavgası davası sürüyor. Kıraç, servetini tamamen eğitim amaçlı kurduğu yeni vakfa bağışladı. Vakfın yönetimini de Emine Alangoya'ya emanet ettiğini söylemişti. Kıraç, bu kararın eleştirilere neden olduğunu belirterek, "Servetimi eğitime adamak en büyük hayalimdi" dedi.

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