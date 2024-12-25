İnanılmaz! İnan Kıraç 87 yaşında ikinci kez evlendi

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından 87 yaşındaki İnan Kıraç, geçtiğimiz Cuma Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde, evlatlıktan reddettiği kızı İpek Kıraç'la arasındaki davada her daim yanında olan, istemediği için 60 yıllık çalışanı Ayşe Kurt'u işten çıkardığı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirdi. Kıraç'ın nikah öncesi Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 'Akli dengesi yerindedir' raporu aldığı öğrenildi. Kıraç, daha önce verdiği röportajda Emine Alangoya'dan övgüyle bahsetmişti. Röportaj sırasında da Kıraç'ın yanında bulunan Emine Alangoya için iş adamı, "52 yıl Koç Holding'in finans grubunun başında olan Alangoya'ya beraber çalışmak istediğimi söyledim. Kendisi de bunu kabul ederek vakfımın genel müdürü oldu" demişti.

AİLEDE BÖLÜNME

Kıraç'ın vakıf projelerine liderlik eden Alangoya, bu evlilikle hem iş hem özel hayatta Kıraç'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Alangoya'nın iki kızının da İnan Kıraç vakfında çalışmaya başladığı öğrenildi. İnan Kıraç'ın bu evliliği, öncesi Emine Alagonya ile yakınlığı aile içinde tartışmalara neden olmuştu. İnan Kıraç, merhum eşi Suna Kıraç ile birlikte evlat edindikleri kızları İpek Kıraç ile arasında miras kavgası davası sürüyor. Kıraç, servetini tamamen eğitim amaçlı kurduğu yeni vakfa bağışladı. Vakfın yönetimini de Emine Alangoya'ya emanet ettiğini söylemişti. Kıraç, bu kararın eleştirilere neden olduğunu belirterek, "Servetimi eğitime adamak en büyük hayalimdi" dedi.