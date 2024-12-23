Hakan Fidan'ın Şam ziyareti dünya basınında: "PKK/YPG’ye Suriye’de yer yok"

Azerbaycan basını, Ankara'nın Şam'a gerçekleştirdiği tarihi ziyareti manşetlerine taşıdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin başkenti Şam'da, yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşme "son dakika" olarak duyuruldu.
Haber bültenlerinde, Fidan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğüne yaptığı vurgu ve "PKK/YPG'ye Suriye'de yer yok" mesajı öne çıkarıldı.
Türkiye'den uzmanların katılımıyla ziyarete ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılarak, bu önemli temasın bölgedeki etkileri analiz edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Fotoğraf: AA)
TARİHİ ZİYARET ARAP BASININDA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti, Arap basınında da yankı uyandırdı.
Katar merkezli El Cezire kanalı, Fidan'ın terörle mücadele vurgusunu ekranlarına taşıdı...
"Bir sonraki aşamada Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasını umuyoruz" sözlerine yer verdi.
Dubai merkezli El Arabiya da yayınlarında, tarihi ziyarete sık sık değindi.
Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Suriye halkının topraklarını işgal etmekte" sözlerini vurguladı.
Görüşmeye detaylı olarak yer verildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Fotoğraf: AA)
HAKAN FİDAN'IN ŞAM TEMASLARI AVRUPA BASININDA
France 24 kanalı, 'Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da' sözleriyle görüşmeyi duyurdu. Görüşmenin detaylarına yayınlarında geniş yer verdi.
Alman Zeit gazetesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok" sözlerini manşete taşıdı.
Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma yaptığı "Yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalı" çağrısına da değindi.
Bakan Fidan'ın tarihi Şam ziyareti, Yunan medyası tarafından da yakından izlendi.
Yunanistan devlet televizyonu ERT Dışişleri Bakanı Fidan'ın terörle mücadelede kararlılık vurgusuna değindi.