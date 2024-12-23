Hakan Fidan'ın Şam ziyareti dünya basınında: "PKK/YPG’ye Suriye’de yer yok"

Haber bültenlerinde, Fidan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğüne yaptığı vurgu ve "PKK/YPG'ye Suriye'de yer yok" mesajı öne çıkarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın Suriye'nin başkenti Şam'da, yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşme "son dakika" olarak duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Fotoğraf: AA)

HAKAN FİDAN'IN ŞAM TEMASLARI AVRUPA BASININDA

France 24 kanalı, 'Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da' sözleriyle görüşmeyi duyurdu. Görüşmenin detaylarına yayınlarında geniş yer verdi.

Alman Zeit gazetesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok" sözlerini manşete taşıdı.

Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma yaptığı "Yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalı" çağrısına da değindi.

Bakan Fidan'ın tarihi Şam ziyareti, Yunan medyası tarafından da yakından izlendi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT Dışişleri Bakanı Fidan'ın terörle mücadelede kararlılık vurgusuna değindi.