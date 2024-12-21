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Profe"sır"! Kayıp Türk profesörün cesedi kanalda bulundu

İngiltere'de 26 Kasım'da kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in (48) eşi Banu Ekren (48), Türk profesörün cansız bedeninin Regent's kanalında bulunduğunu açıkladı. Eşinin ölüm nedeninin belli olmadığını belirten Ekren, "Resmi bir rapor hazırlanacağı tarafımıza bildirildi. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Profesır! Kayıp Türk profesörün cesedi kanalda bulundu

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    Ege Üniversitesi'nin eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Orhan Ekren (48), eşi ve 2 çocuğu ile birlikte 2021'de İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşti. Enerjiyle ilgili özel bir firmada çalışan Ekren, 26 Kasım'da vize başvurusu yapmak için Londra'daki Camden bölgesine gitti. Akşam saatlerinde ise kayıplara karıştı. Banu Ekren (48), bütün aramalara rağmen eşini bulamadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ekren'in çantası ve kıyafetlerini Regent Kanalı civarında buldu.

    Profesörün telefonunun da Regent Kanalı kenarında sinyal verdiği tespit edildi. Çalışmalar sürerken, 15 Aralık'ta bir temizlik işçisi kanalda bir cesedin bulunduğu ihbarı yaptı. Cesedin Ekren'e ait olduğu ortaya çıktı. Sır ölümle ilgili çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın kanalın yanındaki çukura basıp kanala yuvarlandığı iddia edildi. Çukurun, Ekren'in cansız bedeni bulunduktan iki gün sonra kapatıldığı görüldü. Cenazenin teslim alınmasından sonra İzmir Torbalı'da toprağı verileceği öğrenildi.

    Banu Ekren, eşinin ölüm nedeninin belli olmadığını belirtti. "Resmi bir rapor hazırlanacağı tarafımıza bildirildi. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

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