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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmişti! “Sur” canisi Semih Çelik’in ailesinden soyadı değiştirme davası

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice hayattan koparan Semih Çelik’in ailesi, soyadlarını değiştirmek için soluğu mahkemede aldı. Olayın ardından hayatlarının tehlikede olduğunu anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katletmişti! Sur canisi Semih Çelik’in ailesinden soyadı değiştirme davası

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    Türkiye'yİ derinden sarsan sur olayında, İstanbul'da 4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Ayşenur Halil'i evinde, ardından Edirnekapı surlarında okul arkadaşı İkbal Uzuner'i katletmişti. Sur canisi Semih Çelik ardından intihar etti. Bu cinayetlerin ardından, kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. Çelik ailesi de bu durumdan olumsuz etkilenmişti. Katil zanlısının ailesi, 'Çelik' soyadlarının değiştirilmesi İçin soluğu mahkemede aldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran aile, dilekçelerinde soyadlarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile ablası S. Çelik, davanın dilekçesinde özetle şunlara yer verdi: Soyadını kullanmak ve taşımak bizim için katlanılamaz halde. Can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur.

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