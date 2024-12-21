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Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı: Dilan ve Engin Polat'a 5 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanması soruşturmasında mütalaa açıklandı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile babaları Sezgin Polat’ın, Daltonlar isimli çeteye 100 bin lira karşılığında bu işi gerçekleştirdiklerini belirten savcı, mütalaasında Polatlar için 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı: Dilan ve Engin Polat’a 5 yıla kadar hapis istemi

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    Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezini 1 Ekim 2023'te motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Banu Parlak'ın şikayetinden vazgeçti. Polatlar çifti, tahliyesine karar verildi. 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Dilan, Engin ve Sezgin Polat katılmadı. Sanık avukatları hazır bulundu. Dilan, Engin, Sezgin Polat'ın bu husumet nedeniyle silahlı saldırı düzenlenmesi için 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir ile irtibat kurduğu belirtildi. Beratcan Gökdemir, Batuhan İnci'ye talimat verdiği, talimatını Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, İsmail Emre Arifoğlu'nun Batuhan İnci'nin kendilerine bildirdiği, konuma giderek bir şahıstan 100 bin lira parayı elden aldıklarına da mütalaada yer verildi.

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