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Fenomen Neşe Özkan'ın ölümü herkesin kanını dondurdu! Uzman isim riske dikkat çekti

"Gelin Evi" programı ile adını duyuran 27 yaşındaki sosyal fenomeni Neşe Özkan'dan acı haber geldi. Özkan'ın İstanbul’da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybettiği iddia edildi. Konuya ilişkin konuşan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu, "Estetik ameliyatlar, sadece tam teşekküllü ve yoğun bakım imkanlarına sahip hastanelerde yapılmalıdır" diyerek pıhtı atması riskine karşı uyardı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 11:53 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 11:55
Fenomen Neşe Özkan’ın ölümü herkesin kanını dondurdu! Uzman isim riske dikkat çekti

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    Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalında "Gelin Evi" adlı programda, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

    Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya fenomeni olan Özkan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

    Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan. (DHA)Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan. (DHA)

    5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    ESTETİK OPERASYONLAR NE KADAR GÜVENİLİR?
    Bu durum 'estetik operasyonların ne kadar güvenilir?' olduğunu gündeme getirdi.

    Estetik ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, "Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır. Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir" dedi.

    Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan. (DHA)Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan. (DHA)

    PIHTI ATMASINA DİKKAT ÇEKTİ
    Ameliyat sonrası süreçte dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Karacaoğlan, "Ameliyat sonrası hasta yoğun bir şekilde takip edilmelidir. 4-5 saat süren bir operasyon sonrası sıvı takibi, bağırsak hareketlerinin kontrolü ve hastanın erken mobilizasyonu çok önemlidir. Emboli riski, yani pıhtı atması, bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu riski en aza indirmek için hastayı erken hareketlendirmek ve emboli önleyici ilaçlar kullanmak gereklidir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ancak tam teşekküllü bir hastanede mümkün olabilir" diye konuştu.

    Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu. (İHA)Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu. (İHA)


    GENÇ YAŞTAKİ HASTALARIN TALEBİ NORMAL
    Estetik operasyonların genellikle genç yaşta talep gördüğünü belirten Prof. Dr. Karacaoğlan, "Anne olmuş, iki doğum yapmış ve vücudunda deformasyonlar meydana gelmiş olabilir. Karın ve göğüste sarkmalar ya da hacim kayıpları görülebilir. Bu gibi durumlarda ameliyat talep etmek son derece doğaldır. Ancak hastanın genel sağlık durumunun, tahlillerinin ve kullandığı ilaçların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir risk bulunmuyorsa hasta ameliyata alınabilir" ifadelerini kullandı.

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