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Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalında "Gelin Evi" adlı programda, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya fenomeni olan Özkan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan. (DHA) 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ESTETİK OPERASYONLAR NE KADAR GÜVENİLİR?

Bu durum 'estetik operasyonların ne kadar güvenilir?' olduğunu gündeme getirdi.



Estetik ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, "Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır. Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir" dedi.