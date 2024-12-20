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CHP'li İBB'nin fahiş otogar zammı protesto edildi: "Yönetim İstifa" sloganları yankılandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki işletmelere yaptığı yüzde 135 oranındaki kira zammı ve otogara giriş çıkış yapan otobüslerin ücretlerine yapılan yüzde 150'lik zam, esnaf ve otobüs sürücüleri tarafından protesto edildi. Yapılan basın açıklaması ise Otogar yönetimi tarafından engellenmeye çalışıldı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 20:15 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 20:15
CHP’li İBB’nin fahiş otogar zammı protesto edildi: Yönetim İstifa sloganları yankılandı

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan işletmelere yüzde 135 oranında kira zammı uygularken, İSPARK da şehirlerarası yolcu otobüslerinin otogara giriş ücretine yüzde 150 oranında zam yaptı.

    İşletmeciler ve otobüs şoförleri, yapılan zamlara tepki göstermek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir araya geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba, otogar idaresi tarafından engel olunmaya çalışıldı.

    Basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale edilmesinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda toplanan kalabalık, otogar yönetiminin engelleme çabalarına karşı "Yönetim istifa" sloganları atarak tepkilerini gösterdi.

    CHP'li İBB'nin fahiş zamları protesto edildi CHP'li İBB'nin fahiş zamları protesto edildi

    OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A DEVREDİLMİŞTİ

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otopark işletmesi, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan bir kararla, 5 yıl süreyle İBB iştiraki İSPARK'a devredilmişti. Bu anlaşmaya göre, otopark gelirinin yüzde 25'i İBB'ye, geri kalan kısmı ise İSPARK'a aktarılmaktaydı.

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