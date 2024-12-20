SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Suriye halkına mektup

Başkan Erdoğan, 61 yıllık Baas rejimini devirerek büyük bir zafer kazanan Suriye halkı için mektup kaleme aldı. Erdoğan mektubunda, 'Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır' dedi. Cumhurbaşkanı'nın mektubu, Suriyelilere ulaştırılmak üzere 75 bin yardım kolisine yerleştirilerek Ankara'dan Suriye'ye gönderildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 20:37 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 20:51
Başkan Erdoğan’dan Suriye halkına mektup

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Erdoğan, 61 yıllık Baas rejimini devirerek büyük bir zafer kazanan Suriye halkı için mektup kaleme aldı. Erdoğan mektubunda, 'Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır' dedi. Cumhurbaşkanı'nın mektubu, Suriyelilere ulaştırılmak üzere 75 bin yardım kolisine yerleştirilerek Ankara'dan Suriye'ye gönderildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Suriyeliler için hazırlanan 75 bin gıda kolisinin içine yerleştirildi. Arapçaya çevrilen mektuplar tırlarla birlikte Ankara'dan yola çıktı.

    Başkan Erdoğan'dan Suriyelilere anlamlı mektupBaşkan Erdoğan'dan Suriyelilere anlamlı mektup

    Başkan Erdoğan, kaleme aldığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

    "Aziz Kardeşlerim, Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz; yalnız O'na güvendiniz, yalnız O'ndan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesile gururla anlatılacak muhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız. Unutmayınız, 'Men sabera, zafera.' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum.

    Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır.

    Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

    .

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde
    Halkbank
    Vatandaş endişeli! Bayrampaşa’daki ölüm korkuluklarına CHP’li İBB’den akla ziyan önlem
    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
    Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti
    Sıla bebeğin ölümünde şok detay: Anne kanlı bezi yok etti!
    Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı
    Emeklinin ocak zammı için beklenen haber geldi! İşte zam oranı... Ek artış ve refah payı olacak mı?
    Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekildi! İşte yeni sistem ve fikstür
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    Siyahilere karşı ırkçı ifadeler kullanan Macron selin vurduğu Mayotte’de yuhalandı
    Galatasaray’da çifte ayrılık! Okan Buruk fişlerini çekti
    Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?