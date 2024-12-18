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"Tel"afisi olmayan kaza! İstanbul'da korkunç olay: 2 ölü

Bayrampaşa’da tel örgünün kopması sonucu 10 metre yükseklikten düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. 2 arkadaşın mangal yaktıkları sırada yaslandıkları tellerin kopması sonucu aşağıya düştükleri belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Telafisi olmayan kaza! İstanbul’da korkunç olay: 2 ölü

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    İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Halil Doğan ve arkadaşı Uğur Bolat, Ferhatpaşa Caddesi üzerinde tellerle çevrili alanda alkol aldı. Mangal yakmaya çalışan iki kişi, tellere yaslandı. Tellerin kopması sonucu Doğan ve Bolat, 10 metre yükseklikten otogar otobüs park alanında betona çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kafalarından yaralanan Uğur Bolat'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır şekilde yaralanan Halil Doğan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl da aynı yerde Akif Türkmen, direksiyon sınavını beklediği esnada çitlere yaslanmış, düşerek yaşamını yitirmişti.

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