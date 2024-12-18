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Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü: Masada Suriye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Macron'a Suriye'de büyükelçilik açma çağrısında bulunurken Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:12 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:39
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü: Masada Suriye var

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Macron görüşmesinde, Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

    Başkan Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

    SURİYE İÇİN İMAR VE İHYA ÇAĞRISI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

    Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını aktaran Erdoğan, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

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