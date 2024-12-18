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Başkan Erdoğan: "AB Türkiye’nin önemini anlıyor"

Başkan Erdoğan, Ankara’yı ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Leyen, “Türkiye, Suriye konusunda anahtar ülke” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Başkan Erdoğan: AB Türkiye’nin önemini anlıyor

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkentte Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'i ağırladı. Erdoğan ve Leyen, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.


    Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim" dedi.

    Türkıye'nin ve AB'nin Suriye'nin istikrarına ve güvenliğine verdiği önemin altını çizdiğini belirten Erdoğan, "Katılımcı bir idarenin tesisi konusunda hemfikir olduğumuzu gördük. Suriye'nin süratle ayağa kalması lazım" dedi.

    Erdoğan, "İki gün sonra yapılacak zirvede yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlanıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

    Ortak basın toplantısında söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Suriye halkının barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Türkiye'nin istikrar için önemini vurgulayan von der Leyen, "Türkiye'nin istikrara kavuşmada çok önemli rolü var" dedi.


    İLAVE 1 MİLYAR EURO

    Von der Leyen, "Türkiye'nin sürekli ve daima milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını biliyorum. Biz de bu çabanızda sizin yanınızada durduk. 2011 yılından bu yana AB, neredeyse 10 milyar euroyu mülteciler için sağladı. İlave 1 milyar euro 2024 için tahsis edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Külliye'de bir araya geldi. Erdoğan, Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması gerektiğini belirterek, terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

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