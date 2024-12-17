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Bakan Kurum Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi: "Biz elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Bakan Kurum muhalefeti eleştirerek, ''Birileri depremden sonra gelip siyasi şovunu yapıp gitti, biz buradan elimizi hiç çekmedik. Biz acıları dindirmek için kardeşlerimizle el ele verdik, gece gündüz hiç durmadık" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 21:17 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 21:17
Bakan Kurum Malatya’da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi: Biz elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Büyükşehir Belediyesinde Afet Koordinasyon Toplantısına başkanlık yapan Kurum, beraberindeki heyetle Orduzu Mahallesi'nde yapımı devam eden Bahçebaşı deprem konutlarında da incelemelerde bulundu.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (DHA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (DHA)

    Bakan Kurum, ''Birileri depremden sonra gelip siyasi şovunu yapıp gitti, biz buradan elimizi hiç çekmedik. Onlar oturdukları yerden sadece acıları istismar etti, biz Malatya'da, Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da acıları dindirmek için kardeşlerimizle el ele verdik, gece- gündüz hiç durmadık'' dedi.

    Bakan Kurum Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi (İHA)Bakan Kurum Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi (İHA)

    "DAHA GÜVENLİ VE GÜÇLÜ BİR GELECEK İSTİYORUZ"

    Depremin ilk anından bu yana tüm ekipler ile birlikte canla başla çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, ''Her işimizi, şehrin ileri gelenleriyle, milletvekilleriyle, başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Hepimiz, çocuklarımız için; daha güvenli, daha güzel, daha güçlü bir gelecek istiyoruz. Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken teslim etme motivasyonuyla koşturuyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Kurum Malatya'da asrın inşası hakkında son durumu aktardı (İHA)Bakan Kurum Malatya'da asrın inşası hakkında son durumu aktardı (İHA)

    ASRIN İNŞASINDA SON DURUM

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinden etkilenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliği ile ilgili son durumu şu ifadelerle aktardı:

    "Bugün 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 1900 şantiyede, yine 1581 köy evi şantiyesinde çalışıyoruz. Yani tam 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinelerimiz dur durak bilmiyor, 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendisimiz alın teri döküyor. Şu ana kadar, 19 bin 751'i Malatya'mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerimizi tamamladık. Şuranın altını önemle çiziyorum. Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik."

    Bakan Kurum Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi (İHA)Bakan Kurum Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi (İHA)

    Bakan Kurum yapımı başlanan ve devam eden inşalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. Yine Malatya'mızda, inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83'ünün inşası başlamıştır. Şimdi inşallah 2024 yılının sonuna kadar 27 bin 343'ü Malatya'mızda olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. 2025 yılının sonuna geldiğimize Malatya'mızda 79 bin 197 konut ve iş yerini, deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü depremzede kardeşlerimize sunacağız'' dedi.

    Bakan Kurum Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi (İHA)Bakan Kurum Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi (İHA)

    "ELİMİZİ DEPREM BÖLGESİNDEN ÇEKMEDİK"

    Tüm depremzedelerin kendi konutlarına geçene kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, ellerini deprem bölgesinden hiç çekmediklerini kaydederek, sözlerini muhalefeti eleştirerek şu ifadelerle tamamladı:

    ''Birileri depremden sonra gelip siyasi şovunu yapıp gitti, biz buradan elimizi hiç çekmedik. Onlar oturdukları yerden sadece acıları istismar etti, biz Malatya'da, Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da acıları dindirmek için kardeşlerimizle el ele verdik, gece- gündüz hiç durmadık. Depremin ilk anında buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Çünkü bizim milletimize sözümüz var. İnsanımıza umutlarını, geleceklerini, yuvalarını geri vermek için çalıştık, çalışıyoruz.''

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