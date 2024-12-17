Bakan Kurum Malatya'da asrın inşası hakkında son durumu aktardı (İHA)

ASRIN İNŞASINDA SON DURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinden etkilenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliği ile ilgili son durumu şu ifadelerle aktardı:

"Bugün 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 1900 şantiyede, yine 1581 köy evi şantiyesinde çalışıyoruz. Yani tam 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinelerimiz dur durak bilmiyor, 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendisimiz alın teri döküyor. Şu ana kadar, 19 bin 751'i Malatya'mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerimizi tamamladık. Şuranın altını önemle çiziyorum. Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik."