Başkan Erdoğan’dan emekliye net mesaj: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları' programına katıldı. Enflasyonu tek haneye indirecekleri mesajını yineleyen Erdoğan, "Emekliyi, çalışanı, memuru gözetecek; onların beklentilerini dikkate alacak ve alım gücünün artması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Enflasyona ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, siyasette belediye borcu tartışmalarına da değinerek "Ne yapalım emeklinin, çalışanın hakkını savunmayalım mı?" dedi.

Ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke, Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tablo hediye etti.