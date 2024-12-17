Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i kabul ediyor: Masada Suriye var

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da yer aldı. (AA) Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.