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Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i kabul ediyor: Masada Suriye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i Beştepe’de kabul ediyor. Kritik görüşmenin ana başlığını Suriye’de yaşanan gelişmeler ve Suriyelilerin geri dönüşü oluşturuyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:54
Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i kabul ediyor: Masada Suriye var

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

    Ankara'da kritik görüşme!

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    Başkan Erdoğan-Leyen görüşmesinde Suriyelilerin geri dönüşü, ülkenin yeniden ayağa kalması için yapılacak yardımlar, Suriye'deki durumun bölgeye etkileri gibi birçok başlığın ele alınması bekleniyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da yer aldı. (AA)

    Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)

    AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)

    SURİYE KRİZİNDE İNSANİ DİPLOMASİ ÖNE ÇIKTI

    Türkiye, Suriye krizinin çıktığı günden itibaren sorunun çözümü için diplomatik faaliyetlerini sürdürürken, krizin ortaya çıkardığı mülteci sorununa dair ilkeli ve insani politika izledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)

    Bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanan terör örgütlerine karşı önemli askeri harekatlara imza atan Türkiye, bu sayede sınırlarında bir terör koridoru oluşmasına engel oldu.

    Suriyelilerin ülkelerine dönüşünde 2 aşamalı plan!Suriyelilerin ülkelerine dönüşünde 2 aşamalı plan!

    Türkiye, Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık sonrasındaki süreçte de etkin diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Suriye'deki sürecin sorunsuz tamamlanması için 2 önemli aktör Rusya-İran ile görüşmelerini sürdürdü.

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