Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i kabul ediyor: Masada Suriye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.
BİRÇOK BAŞLIK GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan-Leyen görüşmesinde Suriyelilerin geri dönüşü, ülkenin yeniden ayağa kalması için yapılacak yardımlar, Suriye'deki durumun bölgeye etkileri gibi birçok başlığın ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da yer aldı. (AA)
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. (AA)
AB Komisyonu Başkanı Leyen "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı ve Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Başkan Erdoğan'la bir araya geleceğini belirtmişti.