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Rojin'in aldığı kışlık kıyafetleri gösteren babası: “Kimse intihar etti demesin”

Boğularak öldüğü belirlenen Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının kışlık eşyalarını kaldığı yurttan alıp evinin salonuna serdi. Rojin’in aldığı kışlık kıyafetleri gösterdi. "Kimse intihar etti dmeesin" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Rojin’in aldığı kışlık kıyafetleri gösteren babası: Kimse intihar etti demesin

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    Van'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Cansız bedeni ise 18 gün sonra bulundu. Kabaiş ailesi, büyük yıkım yaşadı. Otopsi sonucuna göre genç kızın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini anlattı. Kızına ait eşyaları yurttan alıp, evine getiren Kabaiş, salona serdiği eşyaları görüntüleyip, Rojin'in kendisine zarar vermeyeceğini haykırdı. Baba, "Bakın, ne kadar giysi almış kendine. Kışlık hazırlığını yaptı. 'Baba Van soğuktur, kar çok yağıyor, kışlık elbiseler çok almam lazım' demişti. Ben de 'Ne gerekiyorsa al kızım' dedim. Millet görsün ki Rojin nasıl kış hazırlığını yapmış. Daha bundan sonra kimse, 'Rojin kendine zarar verdi, intihar etti' demesin" dedi.

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