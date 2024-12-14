İçimizdeki düşman! Gençlerin beynini yıkayan Yeliz Ergün’e inceleme

Yeliz Ergün, sosyal medyadan kendisini kişisel gelişim uzmanı ve Sophia Tarikatı lideri olarak tanıttı. Özellikle aile ilişkileri üzerine yaptığı yorumlarda danışanlarına tavsiyelerde bulunarak küçük çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. Sosyal medyada tepki topladı. Ergün'ün faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Hiçbir eğitimi olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

"ÇOCUKLAR BORCA GİRİP BUNALIMA GİRİYORLAR"

Avukat Melih Demirer, "İntihar eden mağdurlar arasında 16 yaşındaki bir kız çocuğu yer alıyor. İncelemelere devam ediyoruz çünkü kazıdıkça daha çok şey ortaya çıkıyor. Devletimiz araştırmaları doğrultusunda daha net veriler elde edecektir" dedi. Psikolog Nesime Bakırtaş ise "Borca giren, ailesinden zorla isteyerek bu eğitimleri satın alan çok kişi var. Bu eğitimleri aldıktan sonra birden zengin olmuyorlar ya da çok güzel bir hayatları olmuyor. Bu noktada da çok büyük bir hayal kırıklığına uğrama var" diye konuştu.