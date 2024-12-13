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Emevi Camii'nden dünyaya mesaj: Türkiye tekbirlerle karşılandı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki BAAS rejiminin çöküşünün ardından Şam’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, beraberindeki heyetle Emevi Camii’nde namaz kıldı ve dua etti. Bu tarihi anların bir fotoğrafını paylaşan Kalın’ın ziyareti, dünyaya bir mesaj olarak yankılandı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 23:53 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 23:58
Emevi Camii’nden dünyaya mesaj: Türkiye tekbirlerle karşılandı

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    Türkiye, yıllardır savaşın yıprattığı milyonlarca Suriyeli Muhacir'e Ensar olarak kapılarına açtı. Zor günlerinde kapılarını açan Türkiye, komşuluk ve insanlık bağlarının en güzel örneklerinden birini sergiledi. zalim Esad rejiminin sona ermesiyle ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeliler, bu süreçte Türkiye'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini her platformda tekrar ediyor.

    EMEVİ CAMİİ'NDE TARİHİ ANLAR

    Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Şam'daki tarihi Emevi Camii Suriyelilerin akınına uğruyor. Ülkenin en önemli dini yapılarından biri olan camide halk, ibadetlerini özgürce yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

    TEKBİRLERLE KARŞILANDI

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, rejimin sona ermesinin ardından Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Tarihi Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın, burada namaz kılarak dua etti. Cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından tekbirlerle karşılanan Kalın'ın ziyareti, Suriye halkı arasında sevinçle karşılandı.

    DÜNYAYA ANLAM DOLU MESAJ

    Kalın, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği anın fotoğrafını paylaştı. Bu anlamlı paylaşım, bölgeye ve dünyaya güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

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