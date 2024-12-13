Emevi Camii’nden dünyaya mesaj: Türkiye tekbirlerle karşılandı

Türkiye, yıllardır savaşın yıprattığı milyonlarca Suriyeli Muhacir'e Ensar olarak kapılarına açtı. Zor günlerinde kapılarını açan Türkiye, komşuluk ve insanlık bağlarının en güzel örneklerinden birini sergiledi. zalim Esad rejiminin sona ermesiyle ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeliler, bu süreçte Türkiye'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini her platformda tekrar ediyor.
EMEVİ CAMİİ'NDE TARİHİ ANLAR
Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Şam'daki tarihi Emevi Camii Suriyelilerin akınına uğruyor. Ülkenin en önemli dini yapılarından biri olan camide halk, ibadetlerini özgürce yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.
TEKBİRLERLE KARŞILANDI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, rejimin sona ermesinin ardından Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Tarihi Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın, burada namaz kılarak dua etti. Cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından tekbirlerle karşılanan Kalın'ın ziyareti, Suriye halkı arasında sevinçle karşılandı.