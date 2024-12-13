Emevi Camii’nden dünyaya mesaj: Türkiye tekbirlerle karşılandı

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Türkiye, yıllardır savaşın yıprattığı milyonlarca Suriyeli Muhacir'e Ensar olarak kapılarına açtı. Zor günlerinde kapılarını açan Türkiye, komşuluk ve insanlık bağlarının en güzel örneklerinden birini sergiledi. zalim Esad rejiminin sona ermesiyle ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeliler, bu süreçte Türkiye'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini her platformda tekrar ediyor.

EMEVİ CAMİİ'NDE TARİHİ ANLAR Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Şam'daki tarihi Emevi Camii Suriyelilerin akınına uğruyor. Ülkenin en önemli dini yapılarından biri olan camide halk, ibadetlerini özgürce yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.