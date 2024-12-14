DNA bilmecesi! Narin Güran’ın cinayetinde flaş gelişme DNA belgesi ortaya çıktı! Arabada 3 kişinin daha izleri çıktı

Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran (8) öldürüldü. Savcılık, mütalaasında Salim Güran'ın aracında yalnızca Narin'in DNA profilinin bulunduğunu ifade etmişti. Mütalaa ile Van Jandarma Kriminal'in araçta yapılan DNA örneği incelemesinin sonucu birbiriyle çelişti. Rapora göre; aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Narin'in kuzeni Muhammet Kaya ait DNA, aracın sağ ön koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Narin'in amcası Kurtuluş Güran'a ait DNA, aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Salim Güran'ın oğlu Devran'a ait DNA bulundu.

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