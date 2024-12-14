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DNA bilmecesi! Narin Güran'ın cinayetinde flaş gelişme DNA belgesi ortaya çıktı! Arabada 3 kişinin daha izleri çıktı

Narin Güran cinayetinde şoke eden belge ortaya çıktı. Savcılık mütalaasında amca Salim Güran’ın otomobilinde yalnızca Narin'e ait DNA örneği var ifadelerine yer verilmişti. Ortaya çıkan Jandarma Kriminal raporunda ise arabada 3 kişinin daha DNA'sının bulunduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
DNA bilmecesi! Narin Güran’ın cinayetinde flaş gelişme DNA belgesi ortaya çıktı! Arabada 3 kişinin daha izleri çıktı

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    Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran (8) öldürüldü. Savcılık, mütalaasında Salim Güran'ın aracında yalnızca Narin'in DNA profilinin bulunduğunu ifade etmişti. Mütalaa ile Van Jandarma Kriminal'in araçta yapılan DNA örneği incelemesinin sonucu birbiriyle çelişti. Rapora göre; aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Narin'in kuzeni Muhammet Kaya ait DNA, aracın sağ ön koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Narin'in amcası Kurtuluş Güran'a ait DNA, aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Salim Güran'ın oğlu Devran'a ait DNA bulundu.

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