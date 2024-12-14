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Başkan Erdoğan Özel'e sordu: "Esed'i niye ziyaret etmedin"

Başkan Erdoğan, 13 yıl sonra Suriye'nin yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attığını söyledi. Erdoğan, "61 yıllık Baas rejimi düşerken Esad bir gecede kaçmak zorunda kaldı." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Erdoğan, " Esad'ı ziyaret edecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin?" diye sordu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Başkan Erdoğan Özel’e sordu: Esed’i niye ziyaret etmedin

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle,"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyorlardı kim haklı çıktı. Kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar, bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Suriye'de evi, iş yeri, arazisi

    ŞİMDİ GÖRDÜN MÜ?
    Ne diyorlar? Şimdi gördün mü bizim niçin oralarda olduğumuzu? Suriye'nin başındaki nerede? 61 yıllık Baas rejimi düşerken Esed pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Esed dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. CHP Genel Başkanı, Esed'in bile inanmadığı af ilanına prim vererek reklamını yapmıştır. Esed'i ziyaret edecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya? O ziyareti gerçekleştirseydin ya."

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