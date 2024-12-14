112 bin liraya mezarlık! İstanbul’da mezar yerlerine zam yapıldı: Fiyatları dudak uçuklattı

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda 2025 yılındaki mezarlık ücret ve hizmet bedelleri ele alındı. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretleri belirlendi. Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler, ücretsiz verilmeye devam edecek.

ÇOCUK YERİ 17 BİN 904 LİRA

Boş mezar yeri ücretleri, bulunduğu gruba göre 7 bin 152 lira ile 111 bin 632 lira arasında değişiyor. Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Hürriyet'te 11 bin 190 lira olan yer bedeli 17 bin 904 liraya çıktı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 34 bin 890 liradan 55 bin 824 liraya, boş mezar yeri bedeli 69 bin 770 liradan yüzde 60 zamla 111 bin 632 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 11 bin 190 liradan 17 bin 904 liraya yükseldi. Tabutlu defin ücreti 740 liradan 1184 liraya, tek katlı lahit mezar 4 bin 820 liradan 9 bin 240 bin liraya, çift katlı lahit mezar 6 bin 170 liradan 12 bin 340 liraya yükseldi.