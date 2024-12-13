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Deniz köpürdü! Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ortaya çıktı

Eski manken Deniz Akkaya, kızıyla davasına bakan hakime ettiği hakaretler nedeniyle aranırken kızı Ayşe Önbilgin ortaya çıktı. Önbilgin, yeni yaşını babasıyla birlikte kestiği pastayla kutladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
Deniz köpürdü! Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ortaya çıktı

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Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunları sosyal medya üzerinden haykırdı. "Burnu sürtsün devlet yurduna verdim" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Ayşe, çocuk esirgeme kurumuna alındı. Olayla ilgili kamu davası açıldı. Baba Efe Önbilgin, itiraz ederek kızını yanına aldı. Sinirlenen Akkaya hakkında davasına bakan hakime ettiği hakaretler nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Bir süredir baba Efe Önbilgin ile yaşayan Ayşe, doğum gününde ortaya çıktı. Önceki akşam doğum gününü kutlayan Ayşe Önbilgin, Amerikan pasaportu şeklinde pasta kesti. Kızının doğum günü için özel pasta yaptıran Efe Önbilgin ayrıca, "Hayalini kurduğun ve hak ettiğin her şey için en iyisini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun Ayşe" notunu düştü.

Ayşe Önbilgin, yeni yaşını babasıyla beraber kestiği pastayla kutladı. Aranan Deniz Akkaya ise "Sıcacık mütevazi yaşına uygun kutlamalardan hırslı bir ebeveynin elinde malzeme edilen bir masum evlat, yazık" ifadesini kullandı

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