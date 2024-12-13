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Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 13:55 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 14:03
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştü

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    Somali ve Etiyopya arasındaki kriz geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da çözüme kavuşturuldu.

    Türkiye, uzun bir süredir Afrika ülkelerinde diplomatik ve insani yardım politikası izliyor. Somali'deki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki yatırımlarıyla bölgedeki güvenilir dış aktörlerden biri haline gelen Türkiye, Etiyopya ile olan tarihsel bağlarını, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini ve diplomatik gücünü de bu süreçte etkin bir şekilde kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile iki ülkenin dışişleri bakanlarının da bulunduğu heyetler Ankara'da bir araya geldiler.

    Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından muhataplarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdi.

    MÜZAKERE 7 SAAT SÜRDÜ
    Yaklaşık yedi saat süren müzakerelerin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenlemiş ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi" dünyaya duyuruldu.

    KRİTİK TELEFON KONUŞMASI
    Ankara Süreci, Türkiye'nin barış diplomasisinde sahip olduğu kapasitenin güçlü bir göstergesi olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

    İletişim Başkanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre; görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara Süreci'ni başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti.

    "TÜRKİYE DEVREYE GİREBİLİR"
    Başkan Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini, Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

    DİKKAT ÇEKEN SURİYE MESAJI
    Başkan Erdoğan, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklediğini, geçici hükümetin kuşatıcı, kapsayıcı ve doğru adımlar atması, Suriye halkına hizmet etmesi ve komşularına tehdit oluşturmamaları için bu desteğin devam edeceğini söyledi.

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