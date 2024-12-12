Yakalama kararı çıktı: Deniz Akkaya dalgasına baktı

İstanbul'da eski ünlü manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe ile tartışınca dava süreci başladı. Velayet, hakaret derken, üst üste mahkeme kapılarına dayandı. Aleyhinde karar veren hakime hakaret ettiği iddiası ortaya atıldı. Gözaltına alınıp ifade vermesi için karakola çağrıldı. Ama o sırra kadem bastı. "Tatile çıktığını" anlattı. Önceki gün de hakkında "Yakalama" kararı çıkarıldı. Ama o yine sosyal medya hesabından hem çeşitli fotoğraflarını paylaştı. Hen de komik yorumlar yaptı: Yemeğe geldik, ne güzel bu ara hesapları ben ödemiyorum. Deniz Akkaya hakkında önce gözaltı, şimdi de yakalama kararı çıkarıldı. Ancak o sosyal medyada dalgasına baktı



Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin ile bir mekânda yapılan kutlamada gülerek verdiği poz, kameraya böyle yansıdı.