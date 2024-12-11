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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek! Macaristan Başbakanı Viktor Orban yarın Türkiye'ye geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yarın Türkiye'ye geliyor. Macaristan Başbakanı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:48 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek! Macaristan Başbakanı Viktor Orban yarın Türkiye’ye geliyor

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Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban yarın Türkiye'ye geliyor. (Takvim.com.tr foto arşiv)Macaristan Başbakanı Viktor Orban yarın Türkiye'ye geliyor. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Kovacs, Orban'ın "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri" ele almak amacıyla Başkan Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.

Zoltan Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban'ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağını belirtti.

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