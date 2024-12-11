Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek! Macaristan Başbakanı Viktor Orban yarın Türkiye’ye geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban yarın Türkiye'ye geliyor. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Kovacs, Orban'ın "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri" ele almak amacıyla Başkan Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.

Zoltan Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban'ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağını belirtti.