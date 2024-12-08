SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

"Muhalefetin hali içler acısı"! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız"

Başkan Erdoğan, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Muhalefetin hali içler acısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın törendeki konuşması şöyle: Gazi şehrimizin güzel insanları, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Vatandaşlarımızın yeni yuvalarının Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz sosyal konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. Yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla oturmayı sizlere nasip eylesin. Milletimizin yanında sarsılmaz kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvanın anahtarlarını vatandaşlara teslim ettik. Burası öyle Özgür Özellerin laf yapıp icraat yapmadıkları iktidar değil. 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.

OTOBÜSÜ BİLE ÇALIŞTIRAMIYORLAR

"Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız".

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS’tı | Şam’da şükür tekbirleri
Staj yapan annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı: Erken borçlan kazançlı çık! Prim şartı var mı? Hangi süreleri kapsıyor?
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
10 yıl çalışana tazminat: 3600 günü olan kıdem alabilecek! Şartlar neler?
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Milyonların maaşı ne kadar olacak? 2025’te çalışanlara zam formülleri...
Enflasyonu düşürmenin anahtarı gıda fiyatları! Gözler Merkez Bankası’nda
Kartal kaostan çıktı! Beşiktaş derbide Fenerbahçe’yi 1-0 yendi
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
Yayman’dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti’ye sert ayar: Afrin’den paramotorlarla gelen teröristler kim?
ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA