"Muhalefetin hali içler acısı"! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın törendeki konuşması şöyle: Gazi şehrimizin güzel insanları, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Vatandaşlarımızın yeni yuvalarının Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz sosyal konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. Yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla oturmayı sizlere nasip eylesin. Milletimizin yanında sarsılmaz kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvanın anahtarlarını vatandaşlara teslim ettik. Burası öyle Özgür Özellerin laf yapıp icraat yapmadıkları iktidar değil. 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.

OTOBÜSÜ BİLE ÇALIŞTIRAMIYORLAR

"Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız".