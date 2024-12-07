Ateş düştü! Denizbank’ta Hakan Ateş’in yerine Recep Baştuğ genel müdür olarak atandı

Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan, "yüksek kazançlı gizli fon vaadiyle" futbol camiasından Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi isimleri milyonlarca dolar dolandırdı. Hakkında 275 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Erzan, "Yaptığım işlemlerden haberi vardı" diyerek Genel Müdür Hakan Ateş'i suçladı. Tüm bu iddiaların odağındaki banka, Ateş'i genel müdürlükten aldı. Yerine Garanti Bankası'nın eski genel müdürü Recep Baştuğ getirildi. Denizbank'ta Haziran 1997'den beri genel müdürlük görevini yürüten Hakan Ateş, görevini bıraktığını veda mektubu yayımlayarak duyurdu. Ateş veda mektubuna, "Bu satırları yazmak hiç kolay değil. Denizbank benim, özenle büyüttüğüm, üzerine titrediğim ve 27 yaşına getirdiğim evladım; gurur duyduğum eserim. Veda etmiyorum. Yeni bir merhaba diyorum" ifadelerini kullandı. Ateş, yılbaşı itibariye Denizbank Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak.

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