SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğal gazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, patlama görüntülerini yorumladı. Bölgede yaşanan gelişmeleri anbean Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 08:20 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 09:54
Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Ölü ve yaralılar var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Beylikdüzü'nde patlama!
AHaber CANLI YAYIN

MOLOZ PARÇALARI ETRAFA YAYILDI
Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada doğalgaz kaynaklı patlama

İstanbul Beylikdüzü'nde, 14 katlı binanın giriş katında patlama yaşandı. (DHA)İstanbul Beylikdüzü'nde, 14 katlı binanın giriş katında patlama yaşandı. (DHA)


Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)

ENKAZ ALTINDA KALAN VAR

Patlama sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. (DHA)Patlama sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. (DHA)


Patlamada bir kişinin enkaz altında aldığı öğrenildi. Bu kişinin binanın kapıcısı olduğu bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde, 14 katlı binanın giriş katında patlama yaşandı. (DHA)İstanbul Beylikdüzü'nde, 14 katlı binanın giriş katında patlama yaşandı. (DHA)

ACI HABER GELDİ
İstanbul Valiliği, enkaz altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. (DHA)Beylikdüzü'nde 14 katlı binada doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. (DHA)

VALİLİK'TEN YAZILI AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğal gaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

UZMAN İSİM UYARDI: EVİ HAVALANDIRIN
Konuya ilişkin konuşan İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, "Son dönemlerde bu ve benzeri olaylarla çok sık karşılaşmaya başladı. Doğal gaz kaçaklarıyla mücadele etmemiz lazım. Kaçakları tespit etmek için dedektör kullanmamız, sık sık ortamı havalandırmamız gerekir. Eğer bir gaz kaçağı tespit edilirse evdeki lamba anahtarını bile açmamız lazım. Hemen camları açmamız ve gazı temizlememiz lazım. " dedi.

İşte Beylikdüzü'ndeki patlama anı

Yıllık olarak kombilerin bakımının yapılmasına dikkat çeken Günay, " Tavana koyacağınız bir dedektör sizi koruyacaktır. Bakımların düzgün yapılması şart. Menfezler kapatılmamalı" dedi.

Beylikdüzü'ndeki patlamaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)Beylikdüzü'ndeki patlamaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)

PATLAMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Günay, patlama anı görüntülerini de yorumlayarak şunları söyledi:

İçeride bir gaz birikmesi oluşmuş. Bu birikmenin patlaması için evin kapı kulpunun tutulması, cep telefonu kullanılması bile yeterli olmuştur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın girişinde patlama! Ölü ve yaralılar var
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor: Dera’da ikinci bahar! Beşar Esad Suriye’den kaçtı mı?
Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?
Kafe ve restoranlardan soygun! Faturaya yüzde 20’ye hizmet bedeli ekleniyor
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemde
ABD Federal Mahkemesi’nden TikTok’un yasaklanmasına yeşil ışık
Yenidoğan çetesine 2. dalga operasyon: Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı! Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı
Bakan Fidan Blinken ile görüştü
Fırtına eriyor! Trabzonspor Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’de Trakyalı yarışmacı geceye damga vurdu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
441 akademisyenden Herzog’a Gazze tokadı: Fahri doktora verilmesine karşı çıktılar
UEFA’dan ikiyüzlü hareket! Merih için 2 günde karar verenler suspus
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten açıklama
HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!
SON DAKİKA