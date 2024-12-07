Patlamada bir kişinin enkaz altında aldığı öğrenildi. Bu kişinin binanın kapıcısı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. (DHA)

VALİLİK'TEN YAZILI AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğal gaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

UZMAN İSİM UYARDI: EVİ HAVALANDIRIN

Konuya ilişkin konuşan İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, "Son dönemlerde bu ve benzeri olaylarla çok sık karşılaşmaya başladı. Doğal gaz kaçaklarıyla mücadele etmemiz lazım. Kaçakları tespit etmek için dedektör kullanmamız, sık sık ortamı havalandırmamız gerekir. Eğer bir gaz kaçağı tespit edilirse evdeki lamba anahtarını bile açmamız lazım. Hemen camları açmamız ve gazı temizlememiz lazım. " dedi.

Yıllık olarak kombilerin bakımının yapılmasına dikkat çeken Günay, " Tavana koyacağınız bir dedektör sizi koruyacaktır. Bakımların düzgün yapılması şart. Menfezler kapatılmamalı" dedi.