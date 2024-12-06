Evde var sıfır! Deniz Akkaya’nın mal varlıklarına el konuldu

Manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö.'ye şiddet uygulamakla suçlandı. Kızının babası Efe Önbilgin dava açtı. Velayeti aldı. Önbilgin, Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu belirtip akıl hastanesine sevki için dilekçe yazdı. Talebi kabul eden hakim, Deniz Akkaya'nın hastanede muayene edilmesini kararlaştırdı. Akkaya kararı çıkaran hakimi hedef aldı. Malvarlığı da dondurulan Akkaya, X'deki hesabından yine hem hakimi hem de eski eşini hedef aldı. Dert yandı: 40 gündür oturduğum evin ve yeni aldığım arabanın ödemesini yapamadım. Bunların faizlerini kim ödeyecek. Ablam bana güvenerek yeni eve çıktı. Ortak satışlarımızı bekliyor. 500 bin TL zararı var. Babamdan kalan arabayı da atamıyorum. Bu zararları kim karşılayacak?

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